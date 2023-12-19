Россиян предупредили о подводных камнях при аренде жилья на Новый год

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Партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков предупредил россиян о подводных камнях при аренде недвижимости на новогодние праздники. В беседе с «Известиями» он раскрыл основные нюансы, на которые стоит обратить внимание, чтобы безопасно снять жилье.

По словам эксперта, первое, с чем можно столкнуться, — изменение цены аренды. В связи с этим он напомнил, что применение повышенных тарифов должно быть четко оговорено в договоре аренды.

«Также в праздничные дни могут существовать ограничения или запреты на проведение шумных мероприятий или использование помещения для определенных целей, чтобы не нарушать общественный порядок и права других арендаторов», — добавил Градсков.

Креме того, продолжил эксперт, арендодатель может ввести особый режим работы в праздничные дни и тем самым повлиять на доступ квартиросъемщика к помещению.

В заключение Градсков предупредил, что в праздничные дни могут быть особые условия для расторжения договора аренды. Он порекомендовал внимательно изучить договор и проконсультироваться с юристом или специалистом по недвижимости для получения точной информации по данному вопросу.