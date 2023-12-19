"Дачную амнистию" предлагают сделать бессрочной

В Союзе садоводов России предлагают сделать "дачную амнистию" бессрочной. Поправки в закон о садоводстве Госдума может рассмотреть в весеннюю сессию.

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Напомним, что летом этого года "дачная амнистия была продлена до 1 марта 2031 года. А введена она была еще в 2006 году, и с тех пор постоянно продлевалась. Она касается жилых и садовых домов на земле, предназначенной не только для ведения садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

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Незарегистрированные дома и строения могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Незарегистрированную собственность нельзя использовать в качестве полноценного актива, то есть передать по наследству, сдать в аренду или продать.

"Дачная амнистия" появилась в 2006 году, и с тех пор продлевается

В обществе уже не первый год идут дискуссии о том, что нужно навсегда закрепить право в упрощенном порядке регистрировать свою загородную недвижимость. Ведь те же дачи предоставлялись в массовом порядке в советские годы. И уже не раз переходили по наследству. По сути дети и внуки первых обладателей дач просто пользуются ими. Многие документы потеряны, и восстановить их сложно, если вообще возможно. То же самое касается и домов на землях для индивидуального жилищного строительства. Наследникам порой очень сложно доказать свои права на землю и недвижимость. Государству же выгоднее минимизировать процесс оформления прав собственности. Ведь собственность - это налоги.

В Союзе садоводов сообщили "РГ", что планируют разработать законодательную инициативу в весеннюю сессию-2024. Скорее всего будут предложены поправки в рассматриваемый сейчас законопроект о продлении "дачной амнистии" в отношении имущества садовых и огороднических товариществ. Это касается также зданий и сооружений общего пользования. За годы существования "дачной амнистии" ее полномочия заметно расширились, отмечает депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Сейчас при минимуме документов можно оформить землю, садовые постройки, индивидуальный жилой дом в деревне и т.д.

"Многие из тех, кто хотел и мог оформить права на свои земельные участки и строения, это уже сделали. Остались те, кто не может оформить документы без суда", - считает Чаплин.

Аналитик Народного фронта Павел Склянчук добавляет, что если люди готовы нести бремя ответственности за содержание имущества, в том числе платить налоги, то ограничивать их право какими-то периодами неправильно. С другой стороны, установление крайнего срока позволяет стимулировать граждан заявлять свои права, бессрочный период такую функцию выполнить не сможет.