В Подмосковье запустят новый этап нацпроекта «Жильё и городская среда»

В Московской области с 1 января 2024 года запустят новый этап нацпроекта «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в программе задействованы 24 тыс. человек, чьё жильё было признано аварийным после 1 января 2017 года.

Для получения сертификата необходимо, чтобы у собственника было единственное жильё, а право собственности было приобретено до признания дома аварийным.

Жильё по сертификату можно приобрести в любом округе.

Заключить соглашение о представлении сертификата можно до 31 мая 2024 года.