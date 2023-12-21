В Подмосковье запустят новый этап нацпроекта «Жильё и городская среда»
В Московской области с 1 января 2024 года запустят новый этап нацпроекта «Жильё и городская среда».
Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что в программе задействованы 24 тыс. человек, чьё жильё было признано аварийным после 1 января 2017 года.
Для получения сертификата необходимо, чтобы у собственника было единственное жильё, а право собственности было приобретено до признания дома аварийным.
Жильё по сертификату можно приобрести в любом округе.
Заключить соглашение о представлении сертификата можно до 31 мая 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Перми новые квартиры получили 600 человек из аварийных домов.