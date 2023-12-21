В Волгограде выросли цены на аренду жилья в новогодние праздники

Шумные компании стремятся снять коттеджи для празднования Нового года, а романтические парочки и туристы – апартаменты в центре.

Волгоград давно стал желанным городом для проведения уикендов у россиян. Попасть сюда во время новогодних каникул также много желающих. Туристы активно интересуются и бронируют жилье на 31 декабря и последующие январские дни. Ажиотажа добавляют местные компании молодежи, которые решили праздновать Новый год вне дома.

«Повышенный спрос на достойные предложения всегда наблюдается в этот период, как и в любые другие праздничные дни. Так что большинство высокорейтинговых коттеджей и апартаментов вы уже, скорее всего, не найдете, они были забронированы заранее. Как правило, их владельцы не против шумных вечеринок. Цена на такие предложения выросла с 2500 руб. за сутки до 10-20 тысяч, если говорить об апартаментах. Коттеджи с бассейном, баней или сауной могут доходить в цене до 50 тысяч за новогоднюю ночь», - рассказал «Волгоградской правде.ру» агент по недвижимости и владелец нескольких квартир в центре города.

Собеседник признался, что свою недвижимость он сдал в конце ноября для трех семей с детьми, которые приезжают в Волгоград на праздники. Жилье в аренду для молодежи он не сдает, так как имеет договоренность с жильцами подъездов о заселении только нешумных соседей.