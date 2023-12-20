Фицо заявил, что Словакия не намерена замораживать недвижимость РФ

БРАТИСЛАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Словакия не намерена замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, на своей территории. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, слова которого привело издание InfoVojna.

"Существуют государства, Чехия например, [она] как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или российским предпринимателям <...>. Мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем", - сказал Фицо.

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Он также подтвердил, что республика не будет оказывать военную поддержку Украине. Братислава намерена посылать этой стране адресную гуманитарную помощь. В то же время Фицо выразил обеспокоенность тем, что огромная часть гуманитарной помощи оседает на "черном рынке". Эта проблема, по его словам, обсуждалась на саммите глав государств и правительств стран Евросоюза.

"Не озвучу цифру, которую мы обсуждали в рамках Европейского совета, но это огромная часть от общего размера помощи. Она попадает на "черный рынок", оказываясь в щупальцах организованной преступности на Украине", - сказал Фицо.

В конце января 2024 года он планирует встретиться на словацко-украинской границе со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Речь пойдет о том, как Словакия может помочь Украине в гуманитарной области и восстановлении пострадавших от конфликта районов страны. При этом, согласно Фицо, Братислава будет настаивать на жестком контроле со стороны киевских властей за распределением гуманитарной помощи, чтобы она не попала на "черный рынок". Должны быть составлены списки украинских населенных пунктов с указанием того, в чем они нуждаются.