Первый дом по программе КРТ возвели в Челябинске

В мэрии Челябинска прокомментировали постройку первого жилого дома по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Новый жилой комплекс появится на месте бывшей промышленной зоны. Администрацией города выдано соответствующее разрешение, и жильцы уже начали получать ключи от новых квартир», — отметили в пресс-службе.

В рамках проекта о КРТ заключены договора по 11 территориям. Их общая площадь составляет более 74 га.

В настоящее время ведётся строительство дома, ввод которого планируется в 2024 году, в 2025 году возведут ещё один многоквартирный дом.