Через пять лет половина частных домов будет строиться через ипотеку

ДОМ.РФ не видит рисков снижения объемов строительства индивидуальных домов в ближайшие годы. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее участники рынка прогнозировали снижение объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в ближайшее время, что объясняется падением спроса в прошлом году, тем, что прошел пик регистрации домов ради бесплатной газификации и "дачной амнистии", ростом цен на стройматериалы и рабочую силу.

По итогам 11 месяцев года, по данным Росстата, объемы строительства домов населением отстают от прошлогодних на 6,7%, при этом многоквартирное строительство выросло - с 37,3 млн кв.м до 41 млн.

В ДОМ.РФ такой проблемы не видят, рассказал Гольдберг. Резерв газификации в стране огромный. Кроме того, в ближайшее время будет активно развиваться ипотека при строительстве по договору подряда. Снижения темпов ИЖС не будет, хотя сейчас объемы строительства домов населением находятся на очень высоких уровнях - в последние годы строилось по 55-57 млн кв.м частных домов.