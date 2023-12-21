Через пять лет половина частных домов будет строиться через ипотеку
ДОМ.РФ не видит рисков снижения объемов строительства индивидуальных домов в ближайшие годы. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на пресс-конференции в ТАСС.
Ранее участники рынка прогнозировали снижение объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в ближайшее время, что объясняется падением спроса в прошлом году, тем, что прошел пик регистрации домов ради бесплатной газификации и "дачной амнистии", ростом цен на стройматериалы и рабочую силу.
По итогам 11 месяцев года, по данным Росстата, объемы строительства домов населением отстают от прошлогодних на 6,7%, при этом многоквартирное строительство выросло - с 37,3 млн кв.м до 41 млн.
В ДОМ.РФ такой проблемы не видят, рассказал Гольдберг. Резерв газификации в стране огромный. Кроме того, в ближайшее время будет активно развиваться ипотека при строительстве по договору подряда. Снижения темпов ИЖС не будет, хотя сейчас объемы строительства домов населением находятся на очень высоких уровнях - в последние годы строилось по 55-57 млн кв.м частных домов.
В 2021 году было построено 373 тыс. индивидуальных домов, из них лишь 3% - с привлечением ипотечных средств. В нынешнем году, как ожидается, будет построено около 400 тысяч домов, из них 25% - через ипотеку. В 2028-2030 годах благодаря развитию ипотеки на ИЖС объемы строительства могут вырасти примерно до полумиллиона домов, при этом уже 50% будет строиться через ипотеку.