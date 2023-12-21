Собственников недвижимости ожидают новые штрафы в 2024 году

В следующем году начинают действовать изменения в области жилищного законодательства, которые касаются владельцев недвижимости. Об этом заявил в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В частности, как отмечается, с 1 января начинает действовать закон, предусматривающий рост суммы штрафа за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. Штраф теперь составит от пяти до 10 тысяч рублей, тогда как в текущий период он составляет до двух тысяч рублей.

Эксперт также рассказал, что власти ужесточат наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей специалистами по газовому оборудованию. Сумма штрафа для сотрудника составит от 25 до 100 тысяч рублей, а для организации — от 200 до 500 тысяч рублей, отметил собеседник.

Юрист предупредил и об увеличении со следующего года штрафа за нарушение пожарной безопасности в квартире. С января штраф составит от пяти до 15 тысяч рублей, тогда как сейчас он составляет до трех тысяч рублей.

Ужесточение наказания ждет жителей Москвы не узаконивших перепланировку в квартире, отметил Виноградов. Штраф составит от двух до 2,5 тысяч рублей для граждан и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, с 1 января больше не будет действовать мораторий на взыскание штрафов с поставщиков электроэнергии и сетевых организаций за неисполнение обязанности по установке, замене и вводу в эксплуатацию умных счетчиков, подчеркнул собеседник.