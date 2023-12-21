Парковка более чем на 50 мест появилась на месте незаконной автостоянки в центре Москвы

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы устранила ограничение доступа к дворовой территории жилого дома в центре столицы, самовольно занятой под платную автостоянку, теперь на ее месте появилась общедоступная парковка более чем на 50 машиномест. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Двор жилого дома является общественным пространством, доступ к которому может быть ограничен только при наличии разрешений на установку ограждающих устройств. На момент обследования правовых оснований для использования земельного участка под платную автостоянку не было. Кроме забора также незаконно было размещено строение КПП площадью около 26 кв. м», – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.