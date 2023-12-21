Цены загородных домов в Москве и Петербурге выросли на 60-78% с 2020 года

Исследование «Дом.РФ» показало, что средняя цена покупки загородного дома в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 60-78% с 2020 года. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что с 2020 года по сентябрь 2023 года цены на загородное жильё в Московском регионе выросли на 61%. При этом цена за сотку увеличилась уже на 98%. Таким образом, средний дом с участком в Москве и Московской области сегодня стоит 14,5 миллиона рублей, хотя в 2020 году его цена составляла 9 миллионов.

Похожая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Стоимость загородного дома в регионе увеличилась за указанный промежуток времени на 78% — если в 2020 году такое жильё можно было купить за 5,5 миллионов рублей, то осенью 2023 года за загородный дом придётся отдать уже 8,9 миллионов. При этом сотка земли в пригороде Санкт-Петербурга и Ленобласти также выросла в цене почти вдвое — на 92%.