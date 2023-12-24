Аварийное здания транспортного предприятия восстановили в районе Марьина Роща

Ремонт фасада аварийного здания транспортного предприятия завершили по адресу: ул. Веткина, д. 2, стр. 18. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости столицы.

Аварийное здания транспортного предприятия восстановили в районе Марьина Роща
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«Специалисты Госинспекции по недвижимости зафиксировали неудовлетворительное состояние строения. Земельный участок предоставлен в аренду для эксплуатации производственных зданий транспортного предприятия. Совместно с арендатором участка специалисты ведомства разработали мероприятия по восстановлению объекта», – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции Ивана Боброва.

Отмечается, что в настоящее время ветхое здание отремонтировано и эксплуатируется по назначению – как транспортное предприятие.

Недвижимость
Иван Бобров