Ефимов: Почти 34 тыс. семейных ипотек выдано в Москве за январь – октябрь

Почти 34 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» общим объемом свыше 295,6 млрд руб. выдали в Москве за январь – октябрь 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

© Вечерняя Москва

«За январь – октябрь 2023 года в Москве выдали 33,6 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» общим объемом свыше 295,6 млрд руб. Число выданных кредитов увеличилось на 80,6%, а их объем – на 88,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении.

Видео дня

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что семейная ипотека продолжает пользоваться популярностью у москвичей.

«За два осенних месяца в столице было выдано рекордное за все время реализации программы с 2018 года число кредитов – 5,6 тыс. в сентябре и 5 тыс. в октябре. Москва является лидером программы «Семейная ипотека» среди российских регионов. По итогам января – октября 2023 года на столицу приходится 10% выданных в стране кредитов и почти 18% от их объема», – отметил Ефимов.

Также за январь – октябрь 2023 года заемщики рефинансировали почти 1,7 тыс., или 5%, кредитов на сумму около 10 млрд руб.

«На фоне увеличивающихся ставок по ипотечным кредитам интерес граждан к льготным программам растет. Доля льготных кредитов в общем количестве выданных в столице за три квартала кредитов достигла 71% – это на 10 процентных пунктов больше, чем год назад. На семейную ипотеку приходится около 44% от числа выданных льготных кредитов», – цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.