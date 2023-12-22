Аренда квартир дорожает из-за недоступности ипотеки

Спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос с начала года на 10%, а цены - на 9%. Об этом сообщает "Авито Недвижимость".

Аренда квартир дорожает из-за недоступности ипотеки
© Российская Газета

Стоимость аренды жилья выросла практически во всех исследованных городах (в 27 из 33). Сильнее всего подешевел наем в Калининграде (на 9%), Севастополе (на 4%) и Санкт-Петербурге (на 3%). В Симферополе, Москве и Сочи цены не изменились с начала года. Последние два города остаются самыми дорогими - в них аренда квартиры стоит 60 и 40 тыс. руб. в месяц соответственно. Дешевле всего снять жилье можно в Брянске и Кирове - в среднем за 13 тыс. руб.

В среднем по стране стоимость аренды за год выросла на 9% - с 23 до 25 тыс. руб. Дешевле, чем год назад, стала аренда больших квартир с четырьмя комнатами и более: владельцы такого жилья просят на 2% меньше - в среднем 170 тыс. руб. А ощутимее всего подорожали "двушки" - на 20%, до 30 тыс. руб.

Спрос на аренду почти во всех городах увеличился (самый заметный рост - в Новосибирске, на 29%), предложение же почти во всех городах сократилось (сложнее всего стало подобрать подходящую квартиру в Волгограде, где число вариантов снизилось за год на 20%). Исключением стали лишь Москва, Екатеринбург и Тюмень, где количество доступных для аренды объектов выросло на 6%, 5% и 1% соответственно.

Спрос на аренду квартир растет из-за того, что снизилась доступность ипотеки, говорит руководитель категории долгосрочной аренды компании Константин Каменев. Те, кто хотел покупать квартиру, были вынуждены переключиться на рынок аренды. Также на цены влияет волатильность курса рубля.

Недвижимость
Ипотека