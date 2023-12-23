Госинспекция по недвижимости пресекла возведение двухэтажного самостроя на юге Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы пресекла на юге столицы строительство двухэтажного самостроя на месте сгоревшего здания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Инспекторы установили, что одно из зданий – цех 1972 года постройки площадью более 1,6 тыс. кв. м – сгорело. На его месте без разрешительной документации возводили двухэтажное строение. Участок по периметру был огорожен металлическим забором, возведены строительные леса. Чтобы не допустить возведение нового самостроя, были приняты меры», – цитируется в тексте руководитель ведомства Иван Бобров.
Специалисты обнаружили незаконную стройку на земельном участке по адресу: Загородное шоссе, д. 1, корп. 2, стр. 10.
«В настоящее время незаконное строительство пресекли: демонтировали недостроенный объект и вывезли мусор», – добавили в пресс-службе.