Первый взнос по льготной ипотеке в новостройках вырос до 30%

Первый взнос по льготной ипотеке при покупке жилья в новостройках вырос до 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства. Ранее этот показатель составлял 20% для таких льготных видов ипотеки, как "семейная", "сельская", "дальневосточная", а также для работников сферы информационных технологий. Также правительство России уравняло максимальный размер кредита в рамках этой программы для всех регионов, который теперь составляет шесть миллионов рублей. До этого в отдельных регионах - в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области - этот показатель составлял максимум 12 миллионов рублей. До этого в Государственной думе назвали избыточной мерой выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки. Соответствующий законопроект о погашении ипотеки подготовила фракция "Справедливая Россия — За правду". Однако, по мнению Бессараб, в случае его принятия пришлось бы отменить некоторые из действующих мер поддержки.