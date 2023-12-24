Строительство жилого дома на 296 квартир по программе реновации началось в Выхино-Жулебино

В районе Выхино-Жулебино началось строительство пятисекционного дома переменной этажности для участников программы реновации. Он расположится по адресу: ул. Ташкентская, земельный участок №14/3. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общая площадь новостройки – более 33,5 тыс. кв. м. В ней разместятся 296 квартир, которые будут сданы с улучшенной внутренней отделкой в соответствии с постановлением правительства Москвы. На подземном уровне оборудуют паркинг на 72 машиноместа, а первые этажи займут входные группы и помещения общественного назначения, предназначенные под ретейл», – приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Видео дня

Отмечается, что здание будет иметь г-образную форму. Фасады выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них разместят корзины для внешних блоков кондиционеров, входные группы оформят витражным остеклением. В доме будет 63 однокомнатные, 186 двухкомнатных и 47 трехкомнатных квартир. Девять из них адаптируют для маломобильных жителей. В новостройке и на прилегающей территории создадут безбарьерную среду со входами на уровне земли, расширенными дверными проемами и низкими бордюрами. В каждой секции установят по два лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг и один на 400 кг.

Как указано в материале, рядом с новостройкой появятся проезды и тротуары, а также открытая парковка на 50 машиномест. Во дворе оборудуют места отдыха, детские и спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки. Кроме того, установят малые архитектурные формы и наружное освещение, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.