В Новосибирске выставили на продажу торговый центр за 850 миллионов рублей

Торговый центр располагается в Калининском районе — в микрорайоне Пашино. Общая площадь здания превышает 3 тысячи квадратных метров. В ТЦ более 20 арендодателей.

— Очень высокий пешеходный и автомобильный трафик. Напротив здания находятся пешеходный переход, остановка транспорта, — говорится в тексте объявления.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске построят гостиницу вместо учебного центра. Редакция также писала о том, что в Новосибирске появится новый железнодорожный мост. Читайте также: «S7» урегулировала споры с лизингодателями самолетов.