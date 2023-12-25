В Новосибирске выставили на продажу торговый центр за 850 миллионов рублей
Торговый центр располагается в Калининском районе — в микрорайоне Пашино. Общая площадь здания превышает 3 тысячи квадратных метров. В ТЦ более 20 арендодателей.
Здание находится на земельном участке, площадь которого достигает 6,8 тысячи квадратных метров.
— Очень высокий пешеходный и автомобильный трафик. Напротив здания находятся пешеходный переход, остановка транспорта, — говорится в тексте объявления.
Цена торгового центра составляет 850 миллионов рублей.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске построят гостиницу вместо учебного центра. Редакция также писала о том, что в Новосибирске появится новый железнодорожный мост. Читайте также: «S7» урегулировала споры с лизингодателями самолетов.
Егор САФРОНОВ