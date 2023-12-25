Спрос на жилье в Москве упадет в 2024 году из-за дорогой ипотеки

Эксперты прогнозируют, что в следующем году в связи с ужесточением условий по льготной ипотеке и высокими ставками спрос на жилье пойдет на снижение. Цены на новостройки при этом будут расти, а на вторичное жилье — снижаться. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты напомнили, что ключевая ставка за последние несколько месяцев повышалась несколько раз: в июне до 8,5%, в августе – до 12%, в сентябре до 13%, в октябре до 15% и, наконец, в декабре до 16%. Вместе с этим росли и рыночные ипотечные ставки и в конце года приблизились к 17% годовых – как на первичном, так и на вторичном рынках.

Правительство РФ также ужесточило условия по льготным ипотечным программам: повысило с 20 до 30% первый взнос по ипотеке на новостройки под 8% годовых и уравняли максимальный размер кредита для всех регионов – теперь он равен 6 миллионам рублей.

Что касается новостроек и вторичного жилья, то цена на первые сейчас установилась на рекордном уровне — «квадрат» стоит на 76% дороже, чем в декабре 2019 года. Люди стремительно скупали новостройки, стремясь вложить средства в недвижимость из-за страха перед инфляцией. Если речь идет о вторичках, то здесь эксперты зафиксировали сокращение объемов предложения. Уже к лету количество выставляемых в продажу лотов упало на 16-20%. Какое-то время цены на вторичное жилье росли, однако запредельные ставки по ипотеке значительно сократили количество покупателей.

«В последние годы количество покупателей-ипотечников было почти 90%. Сейчас, наверное, около 50%. А раз количество покупателей становится меньше, спрос сокращается», — пояснил владелец агентства недвижимости «Вишня» Сергей Вишняков.