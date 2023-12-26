"Ведомости": предложение вторичного жилья в РФ упало до минимума за два года

Предложение вторичного жилья в РФ сократилось на 20% и упало до минимума за два года. Об этом сообщают "Ведомости". В начале декабря 2023 года предложение жилья на вторичном рынке составило 651,6 тыс. квартир, в начале декабря 2022 года - 788,5 тыс. квартир, а в 2021 году в тот же период - 844 тыс. квартир. При этом, если учитывать рынок в маленьких городах, разница еще значительнее - за год число выставленных на продажу собственниками квартир сократилось с 1,3 млн до 1,08 млн. Причиной, по которой россияне стали реже продавать уже имеющееся жилье, называют рост ставок по ипотеке. При этом эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в 2024 году из-за снижения цен на новое жилье вследствие повышения ставок по ипотеке. До этого доля сделок с ипотекой на вторичном рынке упала до минимума за год.