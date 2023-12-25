Набиуллина рассказала об «экзотичной» льготной ипотеке

Льготная ипотека не станет экзотикой за счет адресных программ. О будущем льготных программ рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает «РБК».

По словам председателя регулятора, после окончания массовой программы льготной ипотеки останутся адресные, в том числе пользующаяся большой популярностью среди граждан семейная ипотека.

«Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», — заключила Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что ипотека в России продолжит развиваться, но более низкими темпами. По оценке регулятора, рост составит 7-12 процентов против 35 процентов в 2023 году. Набиуллина отметила, что снижение темпов роста кредитов, в свою очередь, снизит давление на стоимость жилья.