Собянин рассказал о достижениях Москвы в сфере строительства в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Telegram рассказал о достижениях Москвы в сфере строительства.

«Московские строители сохранили высокие темпы работ в 2023 году. Главными достижениями стали: 14 новых станций метро и открытие сквозного движения по БКЛ; запуск МЦД-3 и МЦД-4; завершение строительства и реконструкции 13 ж/д станций», – написал мэр.

Кроме того, он сообщил, что в 2023 году было построено 115 км дорог, 13,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 6,2 млн кв. м жилья, а также 114 объектов социальной инфраструктуры, включая 68 зданий школ и детских садов, 24 медицинских учреждения, 20 спортивных объектов и два объекта культуры.

«На ближайшие годы планы не менее амбициозные», – добавил Собянин.