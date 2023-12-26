Новосибирские рестораторы из-за роста цен заменяют ингредиенты более дешевыми

Новосибирские рестораторы рассказали, как резкое подорожание некоторых продуктов повлияло на их работу. Чтобы сильно не увеличивать цены на блюда и удержать клиентов, они пытаются найти более дешевые ингредиенты.

В 2023 году существенно подорожали мясо, рыба, сыры и другие категории продуктов. Но в ноябре и декабре все внимание приковано к куриным яйцам. Поэтому и рестораторов спрашивают именно о них. Директор рестопаба «Шемрок» Виталий Беспалов в интервью изданию «Новосибирские новости» рассказал, чем можно заменить подорожавшие яйца:

«Заменить куриное яйцо можно. Есть утка, по цене утиное процентов на 30% дешевле, чем куриное: от восьми рублей за штуку, а куриное — порядка 12–13 рублей. Есть перепелиные яйца, они в цене с начала года нисколько не поменялись. Одно куриное яйцо можно заменить двумя перепелиными».

Замена ингредиентов и рецептуры – это один из вариантов действия в условиях роста цен. Также рестораторы могут уменьшать порции, чтобы суммы в чеке сильно не менялись. Или полностью отказывать от каких-то блюд, если их себестоимость резко увеличилась. Вариант, когда ингредиенты и рецепты остаются прежними, а заведение просто пересчитывает цену блюда, среди рестораторов не особо популярен. Посетители ресторанов, кафе, кофеен, столовых негативно реагируют на рост цен. Некоторые даже перестают туда ходить.