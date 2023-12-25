ЦИАН: аренда однокомнатных квартир в крупных городах подорожала на 24% за год

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России за год выросла на 24% - до 25,1 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании ЦИАН. По данным портала, с начала года до лета ставки рoсли незначительно - на 4%. Основной рост произошел с июня по октябрь - на 20%. Сезонное удорожание в этом году началось раньше и длилось дольше обычного из-за высокого спроса. Рекордное удорожание зафиксировано в Перми (+53%), Челябинске (+45%) и Омске (+43%). В Москве и Петербурге прирост составил 23-24%. Предложение "однушек" в крупных городах сократилось в 2,5 раза. Особенно сильно оно упало в Уфе, Москве, Тольятти и Петербурге. По словам эксперта "Циан.Аналитики" Елены Лапшиной, причина — возвращение релокантов и переход потенциальных ипотечников в сегмент аренды из-за дороговизны кредитов. До этого были названы способы, которые позволяют сбить цену на аренду жилья.