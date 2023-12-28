Участок на улице Лавочкина вошел в программу комплексного развития территорий

28.12.2023. Два неэффективно используемых участка на стыке районов Ховрино и Левобережный объединили в один проект по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Участки расположены на ул. Фестивальная, вл. 6 б, 6 а, 6, 4 а, на пересечении с ул. Лавочкина. — Общая площадь двух участок составляет 17,42 га. На территории возведут детский сад для 175 воспитанников, школу для 350 учащихся, культурно-досуговый центр, торговый комплекс, многофункциональный и медицинский центры, многоуровневый паркинг более чем на 1 тыс. машин, — отметили в пресс-службе. Предполагается, что редевелопмент площадок позволит создать свыше 1,2 тыс. рабочих мест.