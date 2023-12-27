В Курске с 1 января изменится размер платы за содержание жилья

В мэрии Курска рассказали, как изменится плата за содержание жилья с 1 января 2024 года. На протяжении 10 лет тариф не менялся. Обслуживающие многоквартирные дома организации столкнулись с невозможностью качественно выполнять свои обязанности из-за того, что объёма поступающих средств едва хватает. Найти квалифицированных работников управляющим компаниям также было проблематично. С 1 января начнут действовать новые тарифы. Размер платы зависит от уровня благоустройства дома, то есть наличия в нём горячего и холодного водоснабжения, канализации, лифта, мусоропровода, газоснабжения, централизованного либо поквартирного отопления. Изменение коснётся жителей муниципального жилья по договорам соцнайма и многоквартирных домов, жильцы которых не приняли способ управления или не определились с размером платы. Жители домов высотой в 1-2 этажа без горячего водоснабжения будут платить 16,46 рублей за квадратный метр. При высоте дома в 3 — 5 этажей без мусоропровода — 16,82 рублей; до 9 этажей с лифтом — 21,21 рублей за «квадрат». Для домов в 10 этажей и выше при наличии электрических плит тариф равен 21,18 рублей, с газовыми плитами дороже – 21,85. А если в высотке ещё и индивидуальное отопление, тариф составит 20,58 рублей. Новые тарифы определены до 1 января 2026 года, однако могут индексироваться. Узнать подробнее можно по телефону горячей линии Госжилинспекции Курской области 74-70-42. К слову, размер платы за содержание жилья в Курске даже после повышения останется ниже, чем у соседей. Так, в Белгороде в зависимости от этажности и степени благоустройства жильцы платят от 18,38 рублей до 25,92. А, например, в Брянске с 1 января 2023 жильцы домов со всеми видами благоустройства и газовыми плитами платят 24,67 рублей, а с электрическими – 24,14. Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»