Город принял в собственность более 300 бесхозяйных объектов с начала года

С начала 2023 года город принял в собственность 139 тыс. кв. м бесхозяйных объектов – зданий и сооружений инженерной инфраструктуры, теперь их можно будет вовлечь в хозяйственный оборот. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала 2023 года город принял в собственность 311 бесхозяйных объектов общей площадью 139 тыс. кв. м. Из них 144 – это здания, еще 167 – объекты инженерной инфраструктуры. Благодаря проделанной работе сооружения, которые были заброшены и разрушались, вовлекут в хозяйственный оборот. Их можно будет ремонтировать, сдавать в аренду и использовать для городских нужд. Инженерная инфраструктура станет обслуживаться надлежащим образом», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.