Правительство РФ рассматривает альтернативы ипотеке

Правительство рассматривает альтернативы ипотеке
В правительстве рассматривают альтернативные ипотеке механизмы. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Мы действительно рассматриваем возможность продажи жилья в рассрочку. Мы рассматриваем вопросы лизинга. Смотрим иные какие-то схемы", - рассказал вице-премьер.
Татарстан уже с 2000 года использует механизм жилья в рассрочку - то есть жилье строится за бюджетные средства и передается людям в рассрочку под определенный процент. Башкирия активно использует ссудо-сберегательные кассы.
Надо все механизмы использовать, потому что сейчас в стоимости квадратного метра жилья достаточно большая доля - это стоимость финансовых услуг, отметил Хуснуллин. Альтернативные механизмы могут снизить эти затраты. Доступность жилья зависит от трех факторов - от доходов населения, ипотеки и стоимости жилья.
В ряде регионов ажиотажный спрос на жилье, цены там растут быстрее, добавил Хуснуллин. Но есть ряд регионов, где стоимость жилья только начинает расти и там только начинается строительство нового жилья. Есть сотни городов, где последние десять лет не строилось ни одного многоквартирного дома, но сейчас новостройки начали строиться почти во всех городах.
После июля 2024 года льготную ипотеку на новостройки, скорее всего, сохранят лишь для некоторых регионов со слабым спросом на жилье. Массово на всю страну эта программа продлеваться не будет, свою функцию она выполнила, сказал Хуснуллин. При этом точно будет предлагаться продление "Семейной ипотеки".