Правительство РФ рассматривает альтернативы ипотеке

В правительстве рассматривают альтернативные ипотеке механизмы. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы действительно рассматриваем возможность продажи жилья в рассрочку. Мы рассматриваем вопросы лизинга. Смотрим иные какие-то схемы", - рассказал вице-премьер.

Татарстан уже с 2000 года использует механизм жилья в рассрочку - то есть жилье строится за бюджетные средства и передается людям в рассрочку под определенный процент. Башкирия активно использует ссудо-сберегательные кассы.

Надо все механизмы использовать, потому что сейчас в стоимости квадратного метра жилья достаточно большая доля - это стоимость финансовых услуг, отметил Хуснуллин. Альтернативные механизмы могут снизить эти затраты. Доступность жилья зависит от трех факторов - от доходов населения, ипотеки и стоимости жилья.

В ряде регионов ажиотажный спрос на жилье, цены там растут быстрее, добавил Хуснуллин. Но есть ряд регионов, где стоимость жилья только начинает расти и там только начинается строительство нового жилья. Есть сотни городов, где последние десять лет не строилось ни одного многоквартирного дома, но сейчас новостройки начали строиться почти во всех городах.