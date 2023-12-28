Хуснуллин допустил снижение объемов выдачи ипотеки в России в 2024 году

Объемы выдачи ипотеки на территории России могут снизиться в 2024 году после рекордного 2023 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, передает ТАСС. "Будет немножко поменьше ипотеки, но мы все равно выработаем подходы, которые позволят поддерживать рынок ипотеки", - отметил он. Хуснуллин подчеркнул, что, несмотря на экономические сложности, в этом году прирост ипотечного портфеля в России составит более 4 трлн руб., что в два раза больше, чем в 2022 году. По его данным, в текущем году было выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей. Ранее аналитики SaaS-платформы TYMY и сервиса AI-аналитики Find Insight рассказали "Газете.Ru", что в России может упасть выдача ипотечных кредитов на 20-30% в начале 2024 года на фоне роста ключевой ставки ЦБ и ужесточения условий по льготным программам. До этого в ЦБ рассказали о будущем льготной ипотеки.