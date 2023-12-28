Вице-премьер Хуснуллин: Льготную ипотеку хотят продлить в некоторых регионах

Льготную ипотеку на новостройки могут продлить в отдельных регионах - в тех, где низкий спрос на новое жилье. Об этом сказал представителям СМИ вице-премьер Марат Хуснуллин после открытого заседания Правительственной комиссии по региональному развитию.

"У нас со следующего года, с 1 июля будет пересмотрена часть подходов к льготной ипотеке. Но <…> мы точно видим, что "Семейную" будем предлагать продлевать. По "Льготной" - скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово всю страну, наверное, мы уже льготную ипотеку поддерживать не будем, она свою функцию выполнила", - сказал вице-премьер.