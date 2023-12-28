Ефимов: Более 30 земельных участков выделили для развития городской инфраструктуры в 2023 году

По итогам 2023 года Москва предоставила застройщикам 31 земельный участок для строительства социальных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«С января по декабрь этого года город выделил 46,1 га земли для строительства школ, детских садов, спорткомплексов и других социальных учреждений за счет средств бюджета. Все эти объекты включены в Адресную инвестиционную программу. На выделенных застройщикам участках также появятся необходимые инженерные сети и подъездные дороги», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что участки выделяют по договорам безвозмездного пользования, за 2023 год с застройщиками заключили 31 такой договор.