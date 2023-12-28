Власти назвали замену ипотеке

Лизинг и продажа жилья в рассрочку могут стать заменой ипотеки в России, чтобы поддерживать спрос на недвижимость. Альтернативные механизмы назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

«Что касается иных механизмов. Мы действительно рассматриваем возможность и продажи жилья в рассрочку, и вопросы лизинга, и какие-то иные схемы», — рассказал зампред правительства.

Хуснуллин отметил, что сейчас в России действуют разрешения на строительство многоквартирных домов общим объемом в 150 миллионов квадратных метров. Почти 100 миллионов из них возводятся с использованием счетов эскроу, уточнил вице-премьер.

«Это означает, что застройщик либо строит за свои средства, либо это бюджетные программы», — пояснил Хуснуллин.

Замглавы кабмина добавил, что власти рассматривают различные варианты снижения затрат.