Нейросеть назвала города, обогнавшие Москву по росту цен на жилье

Нейросеть назвала мегаполисы, обогнавшие Москву по росту цен на жилье. Лидером в этом рейтинге стала Казань, пишет РБК. Средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья в столице Татарстана поднялась за месяц почти на 3% и составила чуть более 159 тысяч рублей.

Более высокие, чем в столице, темпы роста также показали Ростов-на-Дону, Волгоград и Челябинск. Москва заняла в рейтинге пятое место с ростом на 1,5%. При этом средняя стоимость столичного «квадрата» — максимальная среди всех крупных городов - до 320-ти тысяч рублей. Санкт-Петербург оказался на десятой строчке.