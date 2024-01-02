Один из старейших небоскребов Нью-Йорка продадут из-за банкротства владельца

В США на продажу выставили «американскую икону», или как ещё называют это здание, «символ Нью-Йорка» — один из старейших небоскрёбов Chrysler Building. Это здание было построено в 1930 году и долгое время было самым высоким в городе.

© Ferra.ru

В конце ноября 2023 года владелец половины небоскрёба, австрийский холдинг Signa объявил о банкротстве и начал процедуру продажи своей доли. По официальной информации, сумма долгов компании превысила 13 млрд евро.

В Австрии для разбирательства и проведения процедуры банкротства уже назначили конкурсного управляющего, который сообщил о трудном продвижении дела. Как отмечается, 50% небоскрёба принадлежит группе компаний RFR, совместно с которой холдинг Signa приобрёл долю в 2019 году за $151 млн.