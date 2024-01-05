Что меняется в льготных ипотечных программах в 2024 году

Льготные ипотечные программы продолжают действовать в 2024 году. Насчитывается шесть федеральных льготных программ: льготная ипотека на новостройки, "Семейная", "Дальневосточная и Арктическая" ипотека, "Сельская ипотека", ипотека для IT-специалистов, ипотека для новых регионов.

Однако ряд условий этих программ недавно изменился или в этом году изменится.

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- Условия льготной ипотеки на новостройки в конце декабря ужесточились. Первый взнос повышен до 30%, а лимит кредитов стал единым для всех регионов страны - 6 млн руб. (раньше в столичных регионах действовал лимит в 12 млн руб.). Кроме того, теперь эту ипотеку нельзя комбинировать с рыночными программами.

Льготная ипотека должна завершиться 1 июля 2024 года. Ее уже неоднократно продлевали, но сейчас власти настроены достаточно решительно и собираются если не завершить программу, то оставить ее лишь для некоторых регионов, где строительство идет не слишком активно. Условия и параметры обсуждаются.

- В конце 2023 года была запущена "Арктическая ипотека", которая стала по сути расширением "Дальневосточной ипотеки" на арктические регионы (с некоторыми особенностями). В конце декабря условия обеих ипотек немного изменились. Максимальный размер кредита по этим программам увеличен с 6 до 9 млн руб., если приобретается жилье общей площадью от 60 кв.м. Кроме того, воспользоваться этими видами льготной ипотеки теперь могут работники предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Серьезным ограничением для "Арктической" ипотеки стало ограничение стоимости квадратного метра жилья ценами, которые регулярно устанавливает Минстрой (они, как правило, ниже, чем цена на новостройки). Минстрой уже заявил, что "будет продолжена работа совместно с Минфином и Минвостокразвития по разработке формулы расчета стоимости метра квадратного жилья".

- "Семейная ипотека" также должна завершиться к июлю 2024 года. Однако, как неоднократно заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, программу будет предложено продлить. Возможности получить "Семейную ипотеку" у семей, где в 2024 году родился первенец, уже нет - семьи с одним ребенком могут получить льготную ипотеку, только если ребенок родился в 2018-2023 годах. Однако если такой ребенок в семье есть, то оформить кредит можно как раз до июля 2024 года. Также программа продолжает действовать для семей с двумя несовершеннолетними детьми, независимо от их даты рождения.

Кроме того, в конце декабря было введено ограничение - одна льготная ипотека в одни руки (отсчет кредитов начинается с 23 декабря 2023 года). Это касается всех льготных программ в целом (то есть, получив льготную ипотеку на новостройки, уже нельзя оформить, к примеру, IT-ипотеку). Однако для "Семейной ипотеки" сделано исключение. По этой программе можно будет получить кредит, даже если ранее (но позже вступления в силу нового постановления) льготный кредит уже выдавался. Это исключение действует в случае: если прежняя ипотека, полученная по этой или другой льготной программе, была уже погашена, после выдачи прежнего кредита в семье родился еще один ребенок и если покупаемая квартира больше, чем ранее купленная ранее.