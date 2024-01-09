Индекс РТС превысил 1 100 пунктов впервые с 1 декабря 2023 года

В 2019 году телескоп ASKAP (Австралийский квадратный километровый массив Pathfinder) обнаружил то, чего никто никогда раньше не видел: радиоволновые круги, настолько большие, что в их центрах находились целые галактики. К явлению приклеилось название «странные радиокруги» (odd radio circles, ORC). ORC огромны — сотни килопарсеков в поперечнике (килопарсек равен 3260 световым годам, Млечный Путь имеет поперечник около 30 килопарсек).

Астрофизики Калифорнийского университета в Сан-Диего в новом исследовании показали, что круги представляют собой оболочки, образованные галактическими ветрами, возможно, из сверхновых. Работа опубликована в Nature.

Когда звезды умирают и взрываются, они выбрасывают газ обратно в межзвездное пространство. Массивные звезды в галактиках с активным звездообразованием быстро сгорают. Если достаточное количество звезд взорвется рядом друг с другом одновременно, сила этих взрывов может вытолкнуть газ самой галактики потоком ветра со скоростью до 2000 километров в секунду.

До этого ORC наблюдались только по радиоизлучению. Команда использовала интегральный полевой спектрограф в обсерватории Кека на Гавайях и обнаружила огромное количество очень яркого, нагретого и сжатого газа — гораздо больше, чем наблюдается в обычной галактике. Возраст звезд внутри галактики объекта ORC 4 составляет около 6 миллиардов лет. В этой галактике произошел всплеск звездообразования, но он закончился примерно миллиард лет назад.