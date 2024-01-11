В 2024 году средние ставки аренды в России могут вырасти как минимум на 20%, заявил NEWS.ru генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Эксперт связывает это с растущей инфляцией, ростом тарифов ЖКХ и завершением действия программы льготной ипотеки. Спрос на аренду будет расти, а предложение квартир из-за этого — падать, предупредил Луценко.

«В 2024 году аренда продолжит дорожать. Во-первых, из-за ужесточения условий по льготной ипотеке. Во-вторых, из-за раскручивающейся инфляции и повышения тарифов ЖКХ. В 2024 году ставки аренды вырастут еще как минимум на 20%», — заявил Луценко.

Луценко напомнил, что еще в 2023 году сокращение предложения в некоторых городах доходило до 70%. И даже если примут закон против краткосрочной аренды и соответствующие квартиры выйдут на рынок долгосрочной аренды, рост цен все равно не остановится, добавил он. Более того, после отмены льготной ипотеки с 1 июля этот рост может даже ускориться, считает Луценко.