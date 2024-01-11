Выдача кредитов в России упала до минимума за пять лет
В декабре прошлого года российские банки одобрили 2,36 миллиона кредитов, общая сумма которых составляет 429 миллиарда рублей. Это самые низкие показатели за последние пять лет, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.
В последний раз более низкий результат в уходящем месяце года был зафиксирован в 2017 году - тогда россияне набрали кредитов на 319,2 миллиарда. По сравнению с ноябрем выдача займов снизилась на 9% в денежном выражении и на 15% в количественном.
Аналитики связывают тенденцию с ужесточением регулирования со стороны Центробанка. Если до этого сегодняшнего дня предельная долговая нагрузка для более жестких мер должна была составлять более 80 процентов, то к концу года - более 50 процентов.