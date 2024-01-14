Названа причина нехватки отелей в России
Россияне после введения Западом масштабных санкций начали активно путешествовать внутри страны, рассказал глава Cosmos Hotel Group Александр Биба. Он добавил, что стремительный рост внутреннего туризма спровоцировал нехватку отелей, пишет РБК.
Предприниматель отметил, что люди приезжают в тот или иной город и сталкиваются с тем, что в гостиницах нет ни одного свободного места. В особенности сложно, добавил он, тем, у кого поездка не была запланирована заранее.
Группа проанализировала ситуацию на рынке, уточнил Биба, и начала строительство гостиниц в регионах, в которых особенно остро ощущается дефицит. Вместе с тем, заметил бизнесмен, возведение зданий займет значительное время, а турпоток продолжает расти.
По его данным, туристическая индустрия столкнулась также с острым кадровым дефицитом. Он добавил, что для исправления ситуации следует развивать престиж профессий, связанных с этой сферой.