Как самостоятельно принять квартиру в новостройке
Тюменец Илья М. купил квартиру с предчистовой отделкой у застройщика «ЭНКО». Первый раз он смотрел квартиру с мастером приемки, который зафиксировал все недочеты. После доработок ремонта дольщик принял квартиру вместе с корреспондентом «ФедералПресс».
«Мастер выявил около 27 недочетов. Как сказал эксперт, эти нюансы чаще всего недоделаны в новостройках. В первый раз квартиру лучше принимать со строительным экспертом, заплатить условные 12 тысяч рублей, чем потом за свои деньги доделывать ремонт», – считает Илья М., который купил квартиру в ЖК «Никольский».
Что сделать, если выявлены дефекты:
- не подписывать акт приема передачи;
- согласовать документ с перечнем недочетов;
- сделать фотофиксацию;
- отметить все места маркером.
- Среди недоработок были недоустановленные в стену розетки, неровные косяки, ямка в коридоре, трещина в штукатурке, повышенная влажность в ванной комнате и продувание оконных рам.
«Тепловизионный осмотр – очень важен в новостройках. У нас зимой сквозняк, у некоторых даже лед на окнах появляется», – рассказала тюменка Наталья Ш., которая купила квартиру у застройщика «ПСК».
Как принять квартиру после доработки застройщика:
- сравнить фото до и после в тех местах, где был недочет;
- измерить температуру в квартире;
- проверить работу электричества и розеток, можно вставить зарядное устройство для телефона;
- если остались мелкие недоработки, можно принять квартиру «с недочетами», которые доделает застройщик.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, какие квартиры в «тюменской матрешке» покупают чаще всего по статистике риелторов. За осенний период прошлого года наибольший интерес тюменцев вызывали однокомнатные квартиры.