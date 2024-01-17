Число сделок со "вторичкой" в Москве стало рекордным в 2023 году

Число договоров купли-продажи жилья на вторичном рынке столицы по итогам 2023 года выросло на 32% по сравнению с 2022 годом - почти до 175 тыс. сделок. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"Колебания, наблюдавшиеся в течение года, не помешали итоговым результатам стать рекордными за все годы ведения статистики - почти 175 тыс. сделок за год. Это в 1,3 раза больше 12 месяцев 2022 года и более чем на 4 тыс. превышает предыдущий рекорд 2021 года", - привели в пресс-службе слова руководителя управления Игоря Майданова.

По итогам 2022 года число договоров купли-продажи составило 132,6 тыс.

При этом в ведомстве отметили, что начавшаяся в ноябре прошлого года тенденция к снижению числа подобных сделок в Москве сохранилась до конца года. И в IV квартале 2023 года количество контрактов снизилось на 4,2% по сравнению с III кварталом того же года.