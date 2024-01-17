Cпрогнозирован рост спроса на загородные дома в России

К концу первого квартала 2024 года число покупок загородных домов в России может увеличиться на 10-15%, согласно прогнозу строительной компании «Дачный Сезон».

По данным пресс-службы компании, спрос россиян на загородные дома в последнем квартале 2023 года вырос на 10% по сравнению с 2022 годом, и ожидаются сопоставимые темпы роста в текущем году, сообщает «Газета.Ru».

Эксперты отмечают, что повышение ключевой ставки и рост первоначального взноса по льготным ипотечным программам усложнили процесс покупки домов для многих россиян. Однако они предсказывают дополнительное увеличение ключевой ставки, что может дальше негативно повлиять на спрос на загородную недвижимость.

Эксперт Никита Лутовинов отмечает, что несмотря на сложности, льготные ипотечные программы с низкими процентными ставками могут остаться привлекательными для тех, кто накопил достаточный первоначальный взнос в 30%.

Данные «Авито Недвижимости» указывают на снижение спроса россиян на дачи в 2023 году на 10%, но в целом по России с начала 2023 года до конца декабря спрос на загородное жилье увеличился на 1%. Интерес к таунхаусам вырос на 7%, к домам на 5%, в то время как спрос на коттеджи уменьшился на 9%.