Эксперт спрогнозировал рост стоимости аренды жилья в Подмосковье

Разрыв между стоимостью аренды и ежемесячным платежом по ипотеке в Подмосковье будет постепенно сокращаться, можно ожидать повышения арендных ставок в 2024 году. Такой прогноз дал ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

По прогнозам эксперта, стоимость аренды может вырасти примерно на 25 процентов.

Эксперт добавил, что значительное ужесточение денежно-кредитной политики второго полугодия в 2023-м привело к резкому снижению доступности заемных средств для граждан, отмечает он.

По его мнению, дальнейшую динамику рынка определят объемы и таргетированность господдержки отрасли. В первой половине 2024 года трендом станет аренда, а не ипотека, добавил эксперт, но к концу года ситуация может измениться, передает РИАМО.

В свою очередь эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута отметил, что банки стали более тщательно проверять платежеспособность и кредитные истории потенциальных заемщиков. Число отказов в ипотеке за последнее время выросло, передает «360».