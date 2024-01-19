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Эксперт Гатауллин спрогнозировал рост стоимости аренды жилья в Подмосковье

Разрыв между стоимостью аренды и ежемесячным платежом по ипотеке в Подмосковье будет постепенно сокращаться, можно ожидать повышения арендных ставок в 2024 году. Такой прогноз дал ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

Эксперт спрогнозировал рост стоимости аренды жилья в Подмосковье
© ТАСС

По прогнозам эксперта, стоимость аренды может вырасти примерно на 25 процентов.

Эксперт добавил, что значительное ужесточение денежно-кредитной политики второго полугодия в 2023-м привело к резкому снижению доступности заемных средств для граждан, отмечает он.

По его мнению, дальнейшую динамику рынка определят объемы и таргетированность господдержки отрасли. В первой половине 2024 года трендом станет аренда, а не ипотека, добавил эксперт, но к концу года ситуация может измениться, передает РИАМО.

В свою очередь эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута отметил, что банки стали более тщательно проверять платежеспособность и кредитные истории потенциальных заемщиков. Число отказов в ипотеке за последнее время выросло, передает «360».

Россиянам назвали период, когда можно выгодно купить жилье в 2024 году.

Недвижимость