Россияне скупили жилье в Турции

Россияне в 2023 году заняли первое место по спросу на недвижимость в Турции среди иностранцев, следует из данных, Ирана купили почти 4,3 тысячи объектов, а Ирака — 1,9 тысячи.

© Lenta.ru

Интерес россиян к Турции действительно высокий, рассказала «Ленте.ру» заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова.

«По прогнозам наших аналитиков, в 2024 году такое положение дел сохранится», — спрогнозировала она.

Большое воздействие на рынок турецкого жилья сейчас оказывают законодательные изменения, добавила спикер. Вероятно, они будут влиять на географические предпочтения инвесторов, в том числе из России, покупающих турецкую недвижимость для получения ВНЖ и собственного проживания, допустила Гребенщикова.

По ее словам, в этом году может увеличиться количество объектов, приобретаемых россиянами в развитых городах-миллионниках, таких как Стамбул и Измир. Это связано с тем, что кадастровая стоимость жилья в этих городах является достаточно высокой, пояснили в Mayalanya Group.