Аналитики заявили о резком падении спроса на жилье в Москве

Аналитики заявили о резком падении спроса на жильё в Москве в январе
Причина — высокие ставки по ипотеке.
В результате заявки на жилищные кредиты в начале года стали единичными, пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на экспертов рынка. По данным «Инком-Недвижимости», спрос на вторичное жильё на московском рынке с сентября по ноябрь 2023-го оставался примерно на одном уровне, но в декабре активность покупателей начала снижаться. В последний месяц года спрос оказался примерно на 20% ниже осенних показателей.
В январе 2024-го падение усилилось: число заявок за неполный месяц оказалось на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Похожую динамику наблюдают и в компании Est-a-Tet. По их данным, за три неполные недели января число заявок на покупку квартир на вторичном рынке уменьшилось на 30% относительно аналогичного периода прошлого года.