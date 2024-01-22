Аналитики заявили о резком падении спроса на жилье в Москве

В результате заявки на жилищные кредиты в начале года стали единичными, пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на экспертов рынка. По данным «Инком-Недвижимости», спрос на вторичное жильё на московском рынке с сентября по ноябрь 2023-го оставался примерно на одном уровне, но в декабре активность покупателей начала снижаться. В последний месяц года спрос оказался примерно на 20% ниже осенних показателей.