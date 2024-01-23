На вторичном рынке недвижимости зафиксировано падение цен. Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, что будет с ценами в скором времени.

По мнению директора направления «Вторичный рынок» «Инком-недвижимости» Сергея Шломы, в ближайшее время можно будет наблюдать сокращение спроса в том случае, если ключевую ставку не снизят. Кроме того, в такой ситуации можно будет увидеть увеличение объема предложения и падение цен, отметил эксперт.

По словам руководителя направления «Сопровождение» ГК CMS Николая Переславского, «вторичка» и дальше будет демонстрировать снижение в цене. И так будет продолжаться до того момента, когда застройщики и девелоперы снизят цены на первичном рынке жилья, добавил он.

Свои прогнозы по ценам дал и эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Он тоже считает, что цены в этом году будут идти только вниз с краткосрочными остановками и попытками развернуться. Специалист пояснил, что в столице не столь большое число граждан, готовых взять ипотеку под 18% годовых с ежемесячным платежом от 100 тысяч рублей за «однушку». Он обратил внимание на то, что арендовать такую квартиру можно всего за 40 тысяч рублей.

Издание со ссылкой на аналитический центр «Инком-недвижимость» сообщило, что в настоящее время наиболее бюджетную квартиру в столице продают на вторичном рынке. Ее стоимость составляет 3,6 млн рублей. Жилье расположено в Зеленограде.