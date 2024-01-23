Путин заявил о продлении субсидии для многодетных семей на погашение ипотеки
Президент России Владимир Путин заявил, что субсидия по выплате 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей будет продлена. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Путин сделал во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Президент напомнил, что срок действия субсидии заканчивается в 2024 году. По словам Путина, эта инициатива хорошо себя показала, поэтому будет продлена.
«Она в июле этого года, по-моему, заканчивается. Я согласен с вашей оценкой. Она эффективная. Ну конкретная, семья просто получает деньги… Правительство продолжает считать, но они правильно посчитают. Меру эту продлим», — заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии залития бетона на АЭС в Египте.