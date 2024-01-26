В Думе рассказали, при покупке какой недвижимости положен налоговый вычет

Россияне имеют право получить налоговый вычет при покупке квартиры или ее доли, комнаты, участка земли с частным домом или под строительство, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий подчеркнул, что вычет положен за уплаченные проценты по ипотеке, за отделку и ремонт квартиры в новостройке, если она приобретена у застройщика и продавалась без отделки.

Собеседник напомнил: граждане РФ, официально трудоустроенные, платящие налоги и не оформлявшие вычет на покупку недвижимости до 2014 года, вправе вернуть себе 13% от стоимости жилья и отделки, а также 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тысяч рублей.

По его словам, в законодательстве есть «лазейка»: «если вы в браке и имущество покупается на двух владельцев, то получить налоговый вычет может каждый из супругов — получается, что семья может вернуть себе 1,3 млн рублей».

«Вычет можно получить за покупку квартиры, частного дома, комнаты, доли, участка с жилым домом или участка под строительство, за строительство жилья, за уплаченные проценты по ипотечному кредиту, за отделку и ремонт квартиры в новостройке, если она куплена у застройщика и продавалась без отделки. Получить вычет можно через Госуслуги или обратиться в налоговую лично и дистанционно. Процедура долгая, но несложная», — подытожил Чаплин.