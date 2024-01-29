В ДОМ.РФ назвали регионы, лидирующие по спросу на вторичное жилье
В прошлом году Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург стали лидерами по спросу на жилье на вторичном рынке – в общей сложности там оформлено жилищных кредитов на 7,6 млрд рублей, 2,4 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова.
Так, показатель в столице увеличился в 1,4 раза, в Московской области – в 1,1 раза, в Санкт-Петербурге – в 1,3 раза, уточнил он.
Далее в рейтинге следуют Приморский край (1,3 млрд рублей, рост в 1,6 раза), Самарская область (1,1 млрд рублей, в 1,4 раза), Красноярский край (650 млн рублей, сопоставимо с показателем предыдущего года), Новосибирская (более 600 млн рублей, показатель не менялся) и Свердловская (около 600 млн рублей, показатель не менялся) области, Краснодарский край (550 млн рублей, рост в 1,3 раза) и Республика Татарстан (550 млн рублей, в 1,4 раза).
Подчеркивается, что за 12 месяцев минувшего года выдали порядка 5,7 тыс. ипотечных кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке.
Ранее риелтор-практик Наталья Перескокова заявила «Аргументам и фактам», что на рынке недвижимости в январе произошли некоторые изменения, связанные с приобретением россиянами жилья. По ее словам, сейчас граждане чаще либо отказываются от покупки, либо берут жилье за наличные.