Нотариус: соцсети помогут найти скрытое жилье бывшего супруга

Нотариус Светлана Артамонникова рассказала, что суд может принять в качестве доказательства информацию из соцсетей, подтверждающую наличие у бывшего супруга скрытой недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о приобретенной в браке недвижимости, которую один из супругов скрывает. Доказательствами могут стать публикации, комментарии и статусы в соцсетях, если они заверены нотариусом.

Нотариус может зафиксировать подлинность фотографий, содержания комментариев или статусов, связанных с недвижимостью, составив нотариальный протокол для суда.

Артамонникова подчеркнула, что бесспорным доказательством считается договор купли-продажи недвижимости, а публикации из соцсетей и другие подобные данные принимаются в качестве доказательств только на усмотрение суда.

Ранее юрист Никита Андрушкевич рассказала о способах разделить ипотечную квартиру при разводе. Если квартира была приобретена в ипотеку еще до брака и платежи за нее вносили не вместе, то она будет принадлежать купившему ее супругу. Однако если жилье купили до свадьбы, но ипотеку выплачивали уже в браке, второй супруг получит право затребовать половину суммы, которую вложил.