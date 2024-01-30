Средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. NSN.FM

По ее словам, происходящее в разных странах с рынком жилья стало важным уроком – если в нем происходит бум, то с большой вероятностью затем наступит кризис, важно развивать сбалансированное развитие ипотечного кредитования. Деловая газета "Взгляд"

Набиуллина также призвала не путать понятия «доступность жилья» и «доступность ипотеки» для граждан России. «Потому что даже если процентные ставки низкие, но человек должен брать больший объем кредита (так как в результате массовых льготных программ выросли цены), то это не означает повышения доступности жилья», — подчеркнула глава российского финансового регулятора. RT на русском